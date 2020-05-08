الكشف عن موعد صدور لقاح مضاد لفيروس كورونا

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أعلن الأخصائي في المناعة الأسترالي بيتر دويرتي، الحائز عام 1996جائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيظهر في أفضل الظروف خلال شهر أيلول المقبل.



وبدأ علماء معهد جينر للبحوث بجامعة أكسفورد بتكييف أحد اللقاحات، الذي استخدم سابقا ضد فيروس كورونا التنفسي "MERS-CoV" لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وإن علماء المعهد يخططون لاختباره بحلول نهاية شهر حزيران على أكثر من 6 آلاف متطوع.



ويشير دويرتي، إلى أن الاختبارات التي يجريها علماء جامعة أكسفورد لها مستقبل واعد، وقال "الطريقة الوحيدة لاختبار اللقاح بصورة صحيحة، والتأكد من أنه مضاد للفيروس، هي اختباره على أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ما دام لا يشكل خطورة على حياتهم ويحميهم".



وأضاف، "لقد نظم البريطانيون العمل، وأعتقد أن الحصول على 60 مليون جرعة من هذا اللقاح واستخدامه في حقن الناس سيكون ممكنا في شهر ايلول المقبل. ولكن كل شيء يعتمد على فعاليته وعدم خطورته".