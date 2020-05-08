"الخطوة الكبيرة".. اليابان تقر رمديسفير لعلاج كورونا

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في خطوة وصفت "بالكبيرة" بالنسبة للدولة، وافقت اليابان، الخميس، على استخدام عقار رمديسيفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" علاجا لمرض كوفيد-19، ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.

وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأميركية طلبا للحصول على الموافقة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية خلال إفادة صحفية "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف أن الدواء سيُعطى للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.

وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض، يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم.