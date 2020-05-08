هزة أرضية "تثير الرعب" في طهران

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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح في زلزال بقوة 4.6 درجات وقع فجر الجمعة قرب جبل دماوند، أعلى قمة في إيران، وأثار هلع سكان العاصمة طهران الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم.

ووقعت قرابة الساعة 00:45 من فجر الجمعة (20:15 ت غ الخميس)، واستمرت عدداً من الثواني.

وتعذّر في الحال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران لمعرفة قوة الهزة ومكانها، لكنّ مركز "إي أم إس سي" المتخصص برصد الزلازل حول العالم أشار إلى أنّ قوّة الهزة بلغت 4.8 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 55 كلم شرق طهران.

وما أن شعر سكان العاصمة الإيرانية بالهزة حتى هرعوا إلى الشوارع عملاً بتعليمات السلامة المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وتقع إيران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية مما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي كثيف.

ويعود آخر زلزال كبير في إيران إلى نوفمبر 2017 عندما لقي 620 شخصاً مصرعهم في زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب محافظة كرمنشاه (غرب).

وفي 2003، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة، وقتل 31 ألف شخص على الأقل.

أما الزلزال الأكثر فتكاً في إيران خلال العقود الثلاثة الأخيرة فيعود إلى عام 1990 حين لقي 40 ألف شخص مصرعهم وشرّد نصف مليون آخرين من جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شمال البلاد.