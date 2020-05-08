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"الخطوة الكبيرة".. اليابان تقر رمديسفير لعلاج كورونا

8
MAY
2020
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في خطوة وصفت "بالكبيرة" بالنسبة للدولة، وافقت اليابان، الخميس، على استخدام عقار رمديسيفير الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" علاجا لمرض كوفيد-19، ليكون بذلك أول دواء مصرح به رسميا في اليابان لعلاج هذا المرض.


وتوصلت اليابان إلى القرار بعد ثلاثة أيام فقط من تقديم شركة الأدوية الأميركية طلبا للحصول على الموافقة.

وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية خلال إفادة صحفية "حتى الآن لا يوجد دواء متاح لعلاج فيروس كورونا هنا، ومن ثم فإن الموافقة على هذا العقار خطوة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف أن الدواء سيُعطى للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة لمرض كوفيد-19.

وفي ظل عدم وجود علاجات أخرى معتمدة للمرض، يتزايد الاهتمام بالدواء في جميع أنحاء العالم.

وحصل رمديسفير، الذي يأخذه المريض كمحلول عبر الوريد، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية الأسبوع الماضي، لاستخدامه في حالات الطوارئ للمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتقول شركة "غيلياد" إن الدواء أدى لتحسن النتائج لدى الأشخاص الذين يعانون من المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عند تناوله في المراحل المبكرة من العدوى.

وسجلت اليابان ما يزيد قليلا عن 16000 حالة إصابة وأقل من 800 حالة وفاة، وهو أدنى معدل تفش مقارنة مع الدول الصناعية الكبرى الأخرى.

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