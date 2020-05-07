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بعد انتشار مقطع جديد لـ"سمبسون"... هل هذا ما ينتظر العالم بعد كورونا؟!

7
MAY
2020
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تُعرف "عائلة سمبسون" بتوقع المستقبل بدقة غريبة، ولكن الأمور بدأت تصبح أشد غرابة، فبعد التنبؤ "على ما يبدو" بجائحة كورونا يبدو الآن أن السلسلة تتوقع غزو الدبابير القاتلة أيضا.

ويشمل البرنامج التلفزيوني للرسوم المتحركة عددا من التنبؤات الدقيقة الغريبة، على مدار 30 عاما من البث.

ويبدو أن سلسلة "سمبسون" توقعت شراء شركة ديزني لـ"فوكس" قبل حوالي 20 عاما، واختراع الساعات الذكية، وفوز الولايات المتحدة بميدالية أولمبية في رياضة الكرلنغ، وبالطبع، تنبأت أيضا بأن دونالد ترامب سيصبح يوما ما رئيسا للولايات المتحدة. ولكنها نظرة خاطفة واضحة على المستقبل قريبة جدا من الواقع، حتى أن أحد كتاب السلسلة، بيل أوكلي، كان عليه أن يرفع يديه ويعترف، "حسنا، أعتقد أننا فعلنا ذلك".وظهر اعتراف أوكلي مع الإشارة إلى مقطع من "Marge in Chains" لعام 1993 (الموسم 4، الحلقة 21)، حيث ضرب فيروس غامض من آسيا، أطلق عليه اسم إنفلونزا أوساكا، مدينة سبرينغفيلد. وفي هذه الحلقة، يعطس عامل ياباني مريض داخل صناديق تحتوي على أداة جديدة (ينبغي اقتناؤها) طُلبت من قبل العديد من سكان سبرينغفيلد، بما في ذلك الجميع من عائلة "هومر سمبسون".

وعندما يصبح السكان الغاضبون أكثر ذعرا ويطالبون بالعلاج، حتى لو كان مجرد علاج وهمي، يفجّرون غضبهم من خلال تحريك شاحنة على أمل العثور على دواء. وبدلا من ذلك، أطلقوا عن غير قصد سربا كبيرا من "النحل القاتل"، ما أصاب الكثيرين بالذهول نتيجة غزو "دبابير قاتلة" ولاية واشنطن مؤخرا، وحقق مقطع واحد على "تويتر" أكثر من 5.7 مليون مشاهدة منذ نشره .

وشارك المعلقون المذهولون بعض الدعابة حول ما تقوله الرسوم المتحركة، التي تتنبأ بالحالة الآنية للعالم.

روسيا اليوم
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