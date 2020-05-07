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الهند.. قتلى ومئات المصابين في تسرب غاز بمصنع

7
MAY
2020
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لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل مئات إلى المستشفيات إثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند، حسبما أعلنت الشرطة الهندية الخميس.
 
وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقال سواروب راني المسؤول في شرطة فيساخابتنام بولاية أندرا براديش: "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا"، مضيفا أن "سبعين شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين مئتين و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم".
 
ويقع المصنع الذي تشغله شركة "إل جي بوليمرز" في إحدى ضواحي مدينة فيساخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش، ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى خمسة ملايين نسمة.
 
وأوضح راني لوكالة فرانس برس أن الغاز "لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب".
 
وتابع "تلقينا اتصالا من القرويين سكان المنطقة صباح اليوم (الخميس) تحدثوا عن غاز في الهواء".
 
وأضاف راني "توجهنا إلى المكان على الفور. كانت رائحة الغاز قوية ولم يكن من الممكن البقاء في المكان أكثر من بضع دقائق".
 
وشهدت الهند في ديسمبر 1984 أسوأ كارثة صناعية في التاريخ عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.
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