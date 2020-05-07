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احتفالا بعيد ميلاد نجله الأول.. هاري يكسر القاعدة بفيديو

7
MAY
2020
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نشر دوق ودوقة ساسيكس مقطعا مصورا لميغان وهي تقرأ لطفلهما، بينما يحتفلان بعيد ميلاده الأول ويروجان لحملة لمساعدة الأطفال خلال تفشي فيروس كورونا.
 
وظهرت ميغان في المقطع وهي جالسة وآرتشي على ساقها وتقرأ واحدة من كتبه المفضلة "بطة! أرنب!" ويحاول آرتشي الإمساك بالصفحات ويساعدها في تقليبها أثناء القراءة. وكان هاري الذي يصور المقطع القصير يهلل ويقول "برافو" من خلف الكاميرا في النهاية.
 
المقطع ومدته 3 دقائق نشر الأربعاء على حسابي إنستغرام "إنقذوا بالقصص" و"إنقذوا الأطفال المملكة المتحدة" لجمع تبرعات لحملة جلب الغذاء وموارد التعليم للأطفال والأسر التي تعاني خلال الجائحة.
 
ولد آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور يوم 6 مايو 2019 في مستشفى بورتلاند بلندن، واختار والداه ألا يتم تصويرهما مع الإدلاء بحديث بعد الولادة أمام المستشفى، خرقا للتقاليد، كما قررا أيضا عدم منح الطفل اسما ملكيا.
 
كان عام آرتشي الأول حافلا، فقد رافق والديه في جولة في أفريقيا والتقى في عمر 4 أشهر رئيس الأساقفة ديزموند توتو، الحائز على نوبل للسلام.
 
وفاجأ هاري وميغان الكثيرين في بداية العام الجاري بإعلانهما اعتزامهما التخلي عن دوريهما الملكيين وتقسيم وقتيهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية.
 
وتنحى الاثنان رسميا عن الواجبات الملكية نهاية مارس، قائلين إنهما يتخليان أيضا عن الأموال العامة ويسعيان للاستقلال المادي.
 
وانتقلت الأسرة من العيش في ضيعة على أطراف ويندسور كاسل إلى جزيرة فانكوفر في كندا ثم إلى لوس أنجلوس قبل بدء إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.
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