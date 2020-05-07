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قرار ترامب بشن حرب على ايران ؟

7
MAY
2020
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم حق الفيتو ضد قرار الكونغرس حول الحد من صلاحياته لإطلاق العمل العسكري ضد إيران.

 

وقال ترامب في بيان، نشره البيت الأبيض أمس، إن "هذا كان قرار مهين جدا، قدمه الديمقراطيون ضمن استراتيجيتهم للفوز بالانتخابات يوم 3 نوفمبر من خلال إحداث الانقسام في الحزب الجمهوري".

 

وأضاف ترامب أن تصويت "الجمهوريين القليلين" لصالح القرار صب في مصلحة الديمقراطيين.


واعتبر ترامب القرار "خطيرا"، مشيرا إلى أنه "سيضعف من سلطة الرئيس في انتهاك للمادة الثانية من الدستور وسيعرض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر".

 

وأضاف ترامب أن هذا القرار من شأنه أن يضعف قدرات الرئيس على حماية القوات الأمريكية ومصالح الولايات المتحدة وحلفائها، بمن فيهم إسرائيل.

 

ودافع ترامب عن قراره بشأن استهداف قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لم تؤد إلى أي تصعيد خطير للهجمات ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي كان يخشاه مقدمو القرار.

 

وكان المجلسان في الكونغرس الأمريكي قد وافقا في وقت سابق على قرار يطالب الرئيس بعدم إطلاق أي عمل عسكري بدون موافقة الكونغرس.

 

وجاء ذلك في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بأمر من ترامب في أوائل يناير الماضي، الأمر الذي انتقده العديد من المشرعين الأمريكيين، وخاصة من أعضاء الحزب الديمقراطي.

روسيا اليوم
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