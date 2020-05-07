سوريا.. تحديد موعد إعادة فتح الجامعات والامتحانات

A + A -

أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لتفشي فيروس كورونا رؤية وزارة التعليم العالي لإعادة دوام في الجامعات والمعاهد في سوريا اعتبارا من تاريخ 31-5-2020.



وتشمل رؤية التعليم العالي تقسيم الطلاب إلى مجموعات حيث لا يتجاوز عدد الطلاب في كل مدرج أو قاعة تدريسية أو مخبر العدد الذي يضمن السلامة الصحية ويحقق التباعد الاجتماعي، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية.

وناقش الفريق الحكومي بشكل موسع إعادة تشغيل وسائط النقل الجماعي وأهمية التشدد بإجراءات السلامة الصحية المتبعة باعتبار هذه الوسائط من أهم أدوات نقل العدوى بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى جانب المناسبات الاجتماعية.

وتم التأكيد على أهمية أن تتوافق جميع الخطوات والإجراءات لإعادة النشاط الاقتصادي والخدمي مع المسؤولية العالية والحرص والوعي من المواطنين وضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية وشروط السلامة الصحية في كل المهن والخدمات.

وجدد الفريق تأكيده على استثناء الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن الحضانة أو الروضة من الدوام في الجهات العامة والتأكيد على الاستمرار بحظر التجول الليلي المفروض ومنع التنقل بين المحافظات حتى إشعار آخر.

كما تم تحديد موعد بدء الامتحانات النظرية في الجامعات / فصل ثان / بتاريخ 9 -8-2020 والامتحانات النظرية/ فصل ثان/ لطلاب السنة التحضيرية في 15-8-2020 وتاريخ بدء الامتحانات النظرية في المعاهد التقانية بتاريخ 26-7-2020 وبدء استكمال امتحانات طلاب التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول بتاريخ 31-5-2020.