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رئيس الحكومة العراقية يؤدي اليمين الدستورية

7
MAY
2020
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أدى رئيس الحكومة المكلف في العراق، مصطفى الكاظمي، فجر اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت النواب على أعضاء حكومته.

وصوت مجلس النواب العراقي، أمس، على أغلب وزراء حكومة الكاظمي.

 

وقال مصدر لـRT إن البرلمان صوت على وزراء الداخلية والدفاع والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والمالية والصحة والإسكان والنقل والعدل والشباب والرياضة والعمل".


وأضاف أن "البرلمان رفض وزراء الثقافة والزراعة والموارد المائية والهجرة والتجارة".

 

وفي تعليق له على قرار مجلس النواب بمنح حكومته الثقة، قال الكاظمي: "اليوم، "أمس" منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتي، وسأعمل بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا".

 

وأضاف "امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة، سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

روسيا اليوم
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