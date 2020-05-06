اليونان تتجه نحو إعادة العلاقات مع سوريا

A + A -

أعلن وزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس" عن تعيين "تاسيا أثاناسيو" مبعوثة خاصة للشأن السوري.

وقالت الخارجية في بيان نشرته يوم أمس عبر موقعها الرسمي إن "مهمة أثاناسيو ستشمل اتصالات حول الشؤون الدولية، والأعمال الإنسانية ذات الصلة، فضلاً عن تنسيق الإجراءات في ضوء الجهود الجارية لإعادة إعمار سوريا".

وشغلت "أثاناسيو" منصب سفيرة اليونان في دمشق، منذ العام 2009 وحتى 2012، قبل تعليق أعمال البعثة الدبلوماسية اليونانية في سوريا حينها.

وقال موقع "Greek City Times" نقلا عن "مصادر" لم يسمها، إن تعيين "أثاناسيو" في هذا المنصب، "ليس سوى خطوة أولى" نحو إعادة فتح السفارة اليونانية في سوريا.