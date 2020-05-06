اليونان: تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 21

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اذاعة صوت اليونان - وليد الياس -

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم االاربعاء ، عن عدم تسجيل حالة وفاة واحدة 1 في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 147 شخصا ، وهم 40 سيدة و107 مائة وستة رجال ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 21 إصابات جديدة بفيروس كورونا ومنهم 11 حالة في الجيش اليوناني ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2663 مصابا ، ومنهم 598 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1336 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 36 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 8 سيدات، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 82 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 87052 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.