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الصين تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

6
MAY
2020
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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الخامس من مايو، و20 حالة بدون أعراض.

وتعود الإصابتان الجديدتان بفيروس كورونا بحسب لجنة الصحة الوطنية لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.

وجاء في بيان للجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

معركة "أصل الفيروس"

نددت هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، الاثنين، بما اعتبرته "تصريحات غير عقلانية ومعيبة" لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد.

وكان بومبيو قد قال الأحد، إن هناك "عددا هائلا من الأدلة" على أن مصدر وباء "كوفيد-19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية، مكررا تصريحات سابقة نفتها مرارا منظمة الصحة العالمية ومختلف الخبراء في مجال العلوم.

وتروج إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهذه النظرية بشدة، وتنتقد بشكل متزايد تعاطي الصين مع تفشي الوباء، الذي ظهر للمرة الأولى في ووهان أواخر العام الماضي.

وجاء تعليق هيئة التلفزيون والإذاعة الرسمية في الصين، على التصريحات الأميركية، تحت عنوان "بومبيو الشرير ينفث السم وينشر الأكاذيب"، نوّه بالمدير التنفيذي لـمنظمة الصحة العالمية مايك راين، وخبير الفيروسات في جامعة كولومبيا دبليو إيان ليبكين، الذي قال إن "الفيروس طبيعي المصدر وليس من صنع الإنسان أو تسرب من مختبر".

وأضاف التعليق: "هذه التصريحات المعيبة وغير العقلانية من جانب سياسيين أميركيين توضح لعدد متزايد من الناس عدم وجود دليل"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابع: "الضجة حول ما يسمى بالفيروس المتسرب من مختبر في ووهان، كذبة مطلقة. السياسيون الأميركيون يسارعون إلى إلقاء اللوم وقمع الصين عندما تكون جهودهم الداخلية لمكافحة الوباء، في حالة فوضى".

 

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