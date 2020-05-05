السلطات اليونانية: عدم تسجيل اية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 10

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اذاعة صوت اليونان - وليد الياس



عدم تسجيل اية حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 10

أعلنت، مساء اليوم الثلاثاء ، عن عدم تسجيل اية حالة وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 146 شخصا ، وهم 39 سيدة و107 مائة وستة رجال ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 75 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2642 مصابا ، ومنهم 598 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1317 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 35 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 8 سيدات، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 81 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 80951 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.