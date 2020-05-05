أراد قتل فيروس كورونا بواسطة الميكرويف... لن تصدقوا ما حصل!

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نشر جيفري ديكر، موظّف في أحد المصارف الأميركية، صوراً كشف من خلالها كيف أتلف أحد الزبائن أمواله بعد وضعها في جهاز الميكرويف من أجل تعقيمها وقتل فيروس كورونا المستجد.

وفي التّفاصيل، فظهر الموظف وهو يضحك وبجانبه أوراق الدولارات السوداء الّتي حاول أحد الزبائن استبدالها بعد حرقها.



وقال الموظّف: "جاءني أحد الزبائن وسألني عن إمكانية استبدال بعض الأموال المدمَرة بعد أن وضعها في الميكروويف لقتل الفيروسات. وإذ به يرفع مجموعة من الدولارات وقد بدت بالفعل مسودة ومحترقة من فئة الدولار الواحد والخمسة دولارات والعشرين دولاراً والّتي تساوي جميعها نحو 730 دولاراً."



والجدير بالذّكر أنّ المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لم يُصدر توجيهات لتعقيم الأوراق النقدية بل نصح بدفع الأموال من دون اللمس وبواسطة البطاقات المصرفية إذا أمكن، واستخدم مطهر اليد مباشرة بعد الدفع.