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وزير يخسر معركته مع كورونا.. ورسالة مؤثرة قبل رحيله

5
MAY
2020
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أعلنت الحكومة النيجرية، الاثنين، أن وزير العمل محمد بن عمر توفي، الأحد، عن 55 عاماً من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.
 
وقال التلفزيون الرسمي: "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".
 
وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب، الأحد، وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.
 
وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.
 
وقال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء (...) الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".
 
وكان رئيس النيجر، محمد يوسفو، نعى، الأحد، الوزير الراحل. وقال في تغريدة "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر".
 
والاثنين تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل.
 
وأعلنت النيجر، مساء الاثنين، إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصاً.
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