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دمشق: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء حلب

5
MAY
2020
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أفادت دمشق، مساء اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي استهدف مركز البحوث في منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

ولاحقا قال الجيش السوري على لسان مصدر عسكري: "في تمام الساعة 22:32 ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي، طيران معاد قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة".

واضاف المصدر العسكري: "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان".

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.

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