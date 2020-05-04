اليونان: وضع الكمامات الزاميا ابتداء من اليوم الاثنين وقيمة الغرامة 150 يورو

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صرح مساعد الوزير المكلف تنسيق العمل الحكومي آكيس سكريتسوس إن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل المشترك والمستشفيات وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر والسوبرماركات , والمحلات .

وفيما يتعلق بحركة تنقل المواطنين: تم إلغاء غرامة الـ 150 يورو بالنسبة للتحرك داخل حدود الاقليم فيما تستمر غرامة الـ 300 يورو بالنسبة للتحرك خارجه. واليكم لائحة الغرامات الجديدة .

- 150 يورو لمن لا يرتدى الكمامة في الاماكن التي يتطلب فيها ارتداؤها.

- 300 يورو لخرق حظر التنقل خارج المحافظة

- 1000 يورو للتواجد في تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص.

- 5,000 يورو للمحلات التجارية التي تفتح ابوابها بالرغم من وجود منع بحقها.

ورفعت القيود المفروضة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وفي البحر لكن الشواطئ الخاصة ستبقى مغلقة في الوقت الراهن.

وفي 11 أيار/مايو ستُرفع القيود المفروضة على بقية المحال باستثناء المراكز التجارية التي ستعاود العمل في الأول من حزيران/يونيو.

أيضا في 11 أيار/مايو، سيعود تلاميذ الصفوف العليا إلى مقاعد الدراسة. وفي الأسبوع اللاحق سيستأنف التدريس في الصفوف التكميلية والثانوية. أما دور الحضانة والصفوف الابتدائية فستبقى مغلقة في الوقت الراهن.

وسيسمح بإقامة قداديس الفصح في 17 أيار/مايو في الكنائس التي بقيت مغلقة حتى خلال عيد الفصح الأرثوذكسي.

وفي الأول من حزيران/يونيو ستعيد المطاعم والفنادق فتح أبوابها لمحاولة إنقاذ الموسم السياحي.