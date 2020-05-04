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اليابان بصدد تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا حتى نهاية مايو

4
MAY
2020
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أعلن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، أن حكومة البلاد تعتزم تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حتى 31 مايو الجاري.
 
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية بعد انتهاء جلسة للجنة الخبراء بشأن تفشي الفيروس، أن قرار التمديد سيشمل كافة مقاطعات البلاد، وأن المركز الحكومي لمكافحة فيروس كورونا سيتخذه رسميا في وقت لاحق.
 
ورغم تراجع معدلات الأصابة اليومية من نحو 400 إلى حولي 200 حالة، فشلت السلطات في تحقيق هدف خفض نسبة التواصل إلى ما بين 70 و80%، فإذا كانت المدن الكبرى قد اقتربت من هذا المؤشر، فإن المناطق الريفية لا يزال مستوى الخفض فيها يتراوح بين 30 و50%.
 
وبدأ تطبيق نظام حالة الطوارئ في اليابان في 8 أبريل وتم تعميمه على كافة أراضي البلاد في 16 أبريل.
 
ولم تفرض اليابان، بخلاف دول أخرى، غرامات مالية على الأشخاص والشركات الذين يواصلون العمل رغم حالة الطوارئ، واكتفت السلطات بدعوة الشركات لنقل موظفيها إلى العمل من داخل المنازل قدر الإمكان، كما دعت الناس للامتناع عن مغادرة البيوت إلا في حالات الضرورة القصوى.
 
ومنذ شهرين أغلقت في البلاد المدارس والمدن الترفيهية، كما ألغيت الحفلات الموسيقية والمسابقات الرياضية بحضور الجمهور.
 
بلغت حصيلة فيروس كورونا في اليابان حتى اليوم نحو 15 ألف إصابة و478 حالة وفاة.
روسيا اليوم
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