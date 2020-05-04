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"دبابير قاتلة آسيوية" تغزو الولايات المتحدة

4
MAY
2020
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ساد قلق واسع في بعض مناطق الولايات المتحدة، وخصوصا في واشنطن، عقب ظهور "دبابير قاتلة" قادمة من آسيا، لأول مرة، وسط تخوفات من لدغاتها المميتة.
 
ويقول خبراء جامعة ولاية واشنطن، يبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهو أكبر الدبابير في العالم، وله لدغة قاتلة إذا لدغ الشخص أكثر من مرة، وأطلقوا عليها لقب "دبابير القتل".
 
ويمكن لهذه الدبابير التي تُعرف بأنها حشرات عدوانية أن تمحو مستعمرات النحل في غضون ساعات، ولها لسعات طويلة وقوية، بما يكفي لثقب خلايا النحل، وهي تتواجد بكثرة في المناخات المعتدلة والمدارية في شرق آسيا، وتقتل حوالي 50 شخصا سنويا.
 
وأكد العلماء رصد هذه التدابير في واشنطن لأول مرة، حين أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته ورؤوسها ممزقة، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل بشكل سريع.
روسيا اليوم
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