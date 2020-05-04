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ترامب يتوقع ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في أميركا

4
MAY
2020
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف أميركي قد يلقون حتفهم في جائحة فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الوفيات تقديراته السابقة، لكنه أكد أنه واثق من تطوير لقاح بحلول نهاية العام.
 
وخلال مؤتمر افتراضي نقلته فوكس نيوز توقع ترامب تعافيا سريعا للاقتصاد الأميركي، وألقى باللوم في تفشي الوباء على الصين حيث يعتقد أن المرض قد نشأ.
 
وقال ترامب:  "سنخسر على أي حال من 75 إلى 80 إلى 100 ألف شخص. هذا أمر فظيع".
 
وكان ترامب قد قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يموت أقل من 100 ألف أميركي وفي وقت سابق من الأسبوع تحدث عن وفاة 60 ألفا إلى 70 ألفا.
 
وتحرك نحو نصف الولايات الآن لرفع جزئي على الأقل لعمليات العزل العام بعدما بدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الانخفاض.
 
 وفي تقييم يشتبك مع بعض خبراء الصحة العامة، قال ترامب إنه يعتقد أن تطوير اللقاح سيكون بحلول نهاية العام.
 
وقال ترامب: "أعتقد أننا سنحصل على لقاح بحلول نهاية العام. سيقول الأطباء، حسنا يجب ألا تقول ذلك... سأقول ما أعتقد... أعتقد أننا سنحصل على لقاح عاجلا وليس آجلا".
 
وحذر كثيرون من خبراء الصحة، بمن فيهم الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن تطوير لقاح يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين عام و18 شهرا.
 
وقال ترامب أيضا إنه يريد أن يعود الطلاب إلى المدارس والجامعات في الخريف حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض.
 
 وسعى ترامب، الذي تعرض لانتقادات لعدم التحرك بشكل أسرع لاحتواء المرض، إلى تخفيف الانتقادات من خلال إلقاء اللوم على الصين.
 
وقال ترامب إن الصين ارتكبت "خطأ فظيعا"، دون أن يقول بدقة ما هو هذا الخطأ أو يقدم أدلة محددة.
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