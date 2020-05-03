وفاة أحد أبناء عمومة الأسد

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أعلن في محافظة اللاذقية السورية، أمس السبت، عن وفاة مصعب الأسد، بحادث سير، تبعاً لما ذكرته صفحات موالية للرئيس السوري بشار الأسد، فيما اكتفت ورقة النعي التي أصدرتها العائلة، بذكر وفاة مصعب الأسد، عن 51 عاماً، بدون أن تشير إلى السبب.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصابة ابن مصعب، الملازم أول في جيش النظام، وجيه، في حادث السير المشار إليه، وكذلك وجود مصاب ثان، لم تحدد هويته، وتم نقلهما إلى مستشفى تشرين في المحافظة

ومصعب، هو أحد أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد. وتبعا للوارد في ورقة النعي، فإن مصعب هو ابن وجيه عزيز الأسد الذي لديه من الأشقاء، منير، وبديع، وأمير.