living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمضت 40 عاما في مهنة التمريض.. وقبيل التقاعد غيبها كورونا

3
MAY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كانت الممرضة فيلومينا شيريان، (63 عاما) تستعد للتقاعد من مهنة أمضت فيها أكثر من 40 عاما، لكن فيروس كورونا المستجد أصابها قبيل التقاعد بقليل، وأدى في نهاية المطاف إلى وفاتها.
 
وتركت شيريان، الممرضة البريطانية من أصل هندي، خلفها زوج وثلاثة أبناء، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز"، الأحد.
 
وكانت شيريان تعمل ممرضة في مستشفى جون رادكليف في منطقة أكسفورد، حيث عملت على مساعدة المرضى، بمن فيهم أولئك المصابين بكورونا.
 
 وتوفيت الخميس الماضي بعد أن أمضت نحو أسبوعين في وحدة العناية المركزة. 
 
وقال زوجها "لقد كانت إنسانًا عظيمًا ، وأمًا حنون وزوجة رائعة"، مضيفا " كرست نفسها للتمريض الذي لم يكن مجرد مهنة بل كان شغفها".
 
واستذكرت المستشفى السنوات الطويلة التي عملت فيها شيريان، مشيرة إلى أنها كانت محبوبة بين المرضى وطاقم المستشفى.
 
وتنضم شريان برحيلها إلى قافلة طويلة من أفراد الطواقم الطبية الذين قضوا أثناء تقديم المساعدة لمرضى فيروس كورونا في بريطانيا.
 
وتقول أرقام رسمية في بريطانيا إن 171 عاملا في الرعاية الطبية قد ماتوا بسبب فيروس كورونا، الأمر الذي يظهر خطورة البيئة التي تعمل فيها الطواقم الطبية الآن، رغم اتخاذ إجراءات احترازية.
 
ومن بين هؤلاء 27 طبيبا، إلى جانب أكثر من 100 ممرض وممرضة.
 
وسجلت بريطانيا أكثر من 182 ألف إصابة بفيروس كورونا، فضلا عن أكثر من 28 ألف وفاة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout