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لوموند: كورونا سينهي زعامة أمريكا المترنحة للعالم

3
MAY
2020
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سيضع فيروس كورونا نهاية للنظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ولزعامة أمريكا في الساحة الدولية، حسبما كتب عدد من كبار صحفيي الطبعة الفرنسية من صحيفة "لوموند" العريقة.
 
وقال الصحفيون في مقالة نشرتها الصحيفة اليوم، إن نهوض الصين لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار النظام العالمي القائم، استنادا إلى أن تأخر منظمة الصحة العالمية في تحذير المجتمع الدولي من مخاطر الوباء هو دليل على اعتماد هذه المنظمة الدولية على بكين.
 
ومؤلفو المقال على يقين من أن الولايات المتحدة، لم تعد تلعب دور زعيم العالم، كما كان عليه الحال في القرن العشرين. 
 
واعتبرت الصحيفة أنه إذا كانت قدرة الولايات المتحدة على لعب دور الزعامة في العالم قد تراجعت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة، فإن الأزمة الحالية، التي أضعفت أمريكا وجعلتها اكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، أجبرت الأمريكيين أخيرا على التنازل عن ادعاء هذه الزعامة.
 
بالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الصحيفة أن وباء COVID-19 وجه ضربة خطيرة لوحدة أوروبا التي طالما كانت حليفا لأمريكا... فقد عجز الاتحاد الأوروبي عن دعم حتى بلدانه الأكثر تضررا من الوباء، مثل إيطاليا. 
 
وخلص صحافيو لوموند، إلى أنه من أجل زيادة التأثير على إنشاء نظام عالمي جديد، يجب على الاتحاد الأوروبي مراجعة هيكلية بنائه وجهازه الخاص .
 
ووفقا لإحصاءات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية في أمريكا، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حتى مساء أمس السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم.
 
وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%).
روسيا اليوم
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