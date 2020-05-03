تصعيد بين الكوريتين.. تبادل لإطلاق النار بين الشمالية وجارتها الجنوبية

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن عدة أعيرة نارية أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود.

وردت كوريا الجنوبية بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولا أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتسود المنطقة حالة من التوتر على خلفية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مصير زعيم كوريا الشمالية، لكن كيم جونغ أون شارك يوم الجمعة في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ.

وقبل ذلك لم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ يوم 11 أبريل، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

وانتشرت تقارير إعلامية حول إصابة كيم جونغ أون بـ"مرض خطير" بعد تغيبه عن الدورة السنوية للمجلس الأعلى للشعب يوم 12 أبريل، خاصة بعد عدم حضوره.