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الكاميرا ترصد "علامة غامضة" على معصم كيم.. وخبير أميركي يكشف السرّ

2
MAY
2020
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 نشرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية السبت لقطات لزعيم البلاد وهو يركب عربة كهربائية حول مصنع سونشون فوسفاتيك للأسمدة مع علامة جديدة غامضة على معصمه، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ورغم أن المعلومات حول الفيديو والعلامة على معصم كيم محدودة للغاية، إلا أن أخصائي طبي أميركي قال للصحيفة الأميركية إن العلامة الصغيرة قد تشير إلى إجراء عملية القلب والأوعية الدموية الأخيرة، وأضاف أن الأمر ربما يتعلق بثقب شريان شعاعي يميني.

وتدور التكهنات حول صحة كيم منذ أن غاب عن الاحتفال بعيد ميلاد جده في كيم إيل سونغ ومؤسس كوريا الشمالية في 15 أبريل.

ومنذ ذلك الوقت تحدث تقارير عدة عن حالة كيم الصحية وتراوحت بين ما يقول إنه يتعافى بعد عملية جراحية مرورا بوجوده في حالة غيبوبة، وصولا إلى القول بأنه قد يكون قد فارق الحياة.

ولا تعرف بعد الظروف التي أحاطت باختفائه خلال الفترة الماضية والتي تخللها انشغال العالم بمعرفة ظروفه الصحية ومن سيخلفه في حال غاب عن المشهد.

ومساء الجمعة رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعليق على الأنباء حول ظهور زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل عدم التعليق على ذلك الآن" مضيفا: "سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".

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