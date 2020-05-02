ترامب يغادر البيت الأبيض لأول مرة منذ أكثر من شهر

A + A -

توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى كامب ديفيد بولاية ماريلاند أمس (الجمعة) لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنتجع الرئاسي، وذلك بعد أن قضى أسابيع في البيت الأبيض بسبب إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة «رويترز».

وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها ترمب البيت الأبيض منذ 28 آذار عندما زار نورفولك بولاية فرجينيا لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية الأميركية (كومفورت) لدى مغادرتها إلى ميناء نيويورك.

وقال ترمب للصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض إنه سيمارس التباعد الاجتماعي أثناء وجوده في كامب ديفيد وإنه يخطط للعمل أيضاً في عطلة نهاية الأسبوع، إذ سيجري مكالمات هاتفية مع قادة أجانب.

كما رفع الرئيس الأميركي أمس تقديراته لعدد الوفيات المحتملة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال إنه يأمل في أقل من مائة ألف حالة وفاة، وهو عدد أعلى من تقديراته السابقة، حين أشار إلى ما يتراوح بين 60 إلى 70 ألفاً يوم الاثنين.

وتابع ترمب: «نأمل في أن تقل عن مائة ألف حالة وفاة، وهو مع ذلك رقم مروع».