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"رد غير متوقع" لترامب على أول ظهور لكيم

2
MAY
2020
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امتنع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، عن التعليق على تقرير لوكالة أنباء كوريا الشمالية الحكومية يشير إلى ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونغ أون لأول مرة منذ 11 أبريل الماضي.
 
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أفضل عدم التعليق على ذلك. سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب".
 
ونشر رئيس جمعية الصداقة الكورية، أليخاندرو كاو دي بينوس، ليل الجمعة السبت، على حسابه بتويتر صورتين لأول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.
 
وأظهرت الصور زعيم كوريا الشمالية وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.
 
وقام كيم (35 عاما) بافتتاح المصنع في سون تشون، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونغ، التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.
 
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".
 
ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.
 
كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.
 
وبدأت التكهنات بشأن صحة كيم جونغ أون بعد أن غاب عن ذكرى عيد ميلاد جده مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ، في الخامس عشر من أبريل الجاري.
 
وينتمي كيم جونغ أون إلى الجيل الثالث من عائلته التي تحكم كوريا الشمالية، ولم يغب عن هذا الحدث المهم منذ توليه السلطة بعد وفاة والده.
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