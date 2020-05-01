كورونا - خبر سار من اليونان!

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لم تسجل اية حالة وفاة بسبب بفيروس كورونا في اليونان، وعدد الاصابات الجديدة وصل الى21

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الجمعة ، عن عدم تسجيل اية حالة وفاة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه - 140 شخصا - ، وهم 37 سيدة و104 مائة واربعة رجال ويعاني 90.4% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 21 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2621 مصابا ، ومنهم 593 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1291 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 36 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 8 سيدات، ومعدل العمر 68 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 75 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 77251 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.