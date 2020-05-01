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جماعات يهودية تهاجم عمدة نيويورك: لا تجعلنا "كبش فداء" في تفشي كورونا

1
MAY
2020
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عبرت عشرات الجماعات والزعماء اليهود الأمريكيين عن "غضبهم وخيبة أملهم" من تهديدات عمدة نيويورك، بيل دي بلازيو، باعتقال منتهكي الحجر الصحي، وخصه بالذكر الجالية اليهودية حصرا.
 
جاء ذلك في رسالة وجهها الخميس ممثلو الجالية اليهودية في الولايات المتحدة لبيل دي بلازيو على خلفية إدانته "الجالية اليهودية" بعد مشاركة مئات اليهود الأرثوذكس في مراسم تشييع جنازة حاخام في منطقة بروكلين بالمدينة يوم الثلاثاء، وتهديده بتنفيذ اعتقالات في صفوف أنصار الجالية اليهودية المحلية، في حال تنظيمها حشودا جماهرية في ظل جائحة فيروس كورونا.
 
وذكرت الرسالة أن "التقارير أفادت بأن شرطة نيويورك أصدرت ترخيصا لإجراء جنازة، وكان مستحيلا أن يراعي المشاركون فيها قواعد التباعد الإجتماعي"، وأن ذلك كان "خطأ".
 
لكن الرسالة أضافت أنه "من الخطأ أيضا التركيز على جالية واحدة ثم التهديد بتنفيذ اعتقالات"، مشيرة إلى أنه "في ظل موجة تاريخية من العنف الناجم عن معاداة السامية في نيويورك فإن إلقاء اللوم على الجالية اليهودية في تفشي كورونا لن يوقف الجائحة، لكنه سيزيد من المشاعر المعادية لليهود في المجتمع الأمريكي".
 
من جانبه، جدد دي بلاسيو تحذيره من أن الشرطة لن تتهاون مع مخالفي قواعد التباعد الاجتماعي، لكنه اعتذر لنبرة تغريداته، وقال: "يؤسفني إذا كانت الطريقة التي تحدثت بها جعلت البعض يشعرون بأنهم يعاملون بطريقة خاطئة".
روسيا اليوم
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