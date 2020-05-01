الصين.. الحكم على صحفي بالسجن 15 عاما بتهمة تحقير الحزب الحاكم

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أدين صحافي صيني بتهمة تحقير الحزب الشيوعي الحاكم والحكومة، بالسجن 15 عاما، وفق ما أعلنت محكمة مقاطعة غويانغ بإقليم هونان وسط الصين.

وقالت المحكمة في بيان إن الحكم صدر يوم أمس الخميس على المدون تشين جي رين الذي كان يعمل في "صحيفة الشعب" الرسمية في الماضي.

وتم اعتقال تشين في 2018 بعد وقت قصير من نشر مقالات عبر موقعه الإلكتروني يتهم المسؤولين المحليين بالفساد.

ولفتت المحكمة في بيانها إلى أن الصحفي استخدم شبكة المعلومات لنشر معلومات كاذبة أو سلبية، مشيرة إلى أنها وجدت تشين مذنبا في المبالغة في "بعض الحوادث الجماعية" ، ومهاجمة وتشويه الحزب الشيوعي والحكومة، والأجهزة القضائية وموظفيها، والتحريض على المشاكل.

دعت جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان الصينية (CHRD) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن تشين وأفراد عائلته وشركائه، الذين حوكموا بسبب ممارسة تشن لحقه في حرية التعبير.

وكان تشين أقيل بوقت سابق من عدد من الصحف الحكومية بما في ذلك Southern Weekend و China Youth Daily و Beijing Daily و People’s Daily قبل أن يتحول لنشر التعليقات على الإنترنت وتحقيقاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.