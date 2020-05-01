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بعد إنخفاض عدد الإصابات.. أستراليا قد تخفف إجراءات العزل مبكرا

1
MAY
2020
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أعلنت حكومة أستراليا أنها ستجتمع قبل أسبوع من الموعد المحدد لاتخاذ قرار بشأن تخفيف إجراءات العزل، مع تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الضغوط لإعادة فتح الشركات والمدارس.
 
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إنه من الضروري رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في أقرب وقت ممكن، حيث يستفيد 1.5 مليون شخص الآن من إعانات البطالة، فيما تتوقع الحكومة أن يتجاوز معدل البطالة 10% خلال شهور.
 
وتعهدت الحكومة بإنفاق أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد، لكن البنك المركزي الأسترالي لا يزال يحذر من أن البلد يتجه صوب أسوأ انكماش منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
 
ومع تراجع حالات الإصابات الجديدة بكورونا إلى أقل من 20 يوميا، قال موريسون إن مشرعي الدولة والمجالس المحلية سيجتمعون في الثامن من مايو، أي قبل أسبوع من الموعد المحدد، لاتخاذ قرار بشأن رفع إجراءات العزل العام، مشيرا إلى أن الحكومة ستقرر في الأسبوع المقبل كيفية استئناف النشاط الرياضي أيضا.
 
وقال موريسون إن 3.5 مليون شخص قاموا بتحميل تطبيق على هواتفهم يهدف لمساعدة العاملين في قطاع الصحة في رصد الأشخاص المعرضين للفيروس، وتأمل الحكومة في أن يسجل نحو 40 % من السكان البالغ عددهم 25.7 مليون نسمة بياناتهم على التطبيق لضمان فاعليته.
 
وسجلت أستراليا حوالي 6700 إصابة و93 وفاة بفيروس كورونا، وهو ما يقل بكثير عن المستويات المعلنة في الولايات المتحدة وأوروبا. وتباطأ نمو الحالات الجديدة إلى أقل من 0.5 % يوميا مقارنة مع 25 % قبل شهر.
 
وترجع أستراليا نجاحها في إبطاء انتشار مرض كوفيد-19 إلى إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها في أبريل وشملت إغلاق الحانات والمطاعم والحد من التجمعات الداخلية والخارجية.
Reuters
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