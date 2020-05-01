الصين على طريق تخطي أزمة كورونا.. وبكين تعلن "المفاجأة"

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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من 4 حالات في اليوم السابق، فيما أعلنت العاصمة بكين إعادة فتح الحدائق والمتاحف للجمهور.

وذكرت اللجنة أن 6 من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع 4 في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة الخميس.

وفي السياق، أعلنت العاصمة الصينية بكين إعادة فتح الحدائق والمتاحف للجمهور بما في ذلك المدينة المحرمة القديمة بعد فترة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.