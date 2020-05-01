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فيروس كورونا.. آخر التطورات وأحدث الأخبار حول العالم

1
MAY
2020
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يواصل فيروس كورونا تفشيه حول العالم، حيث تجاوز تعداد المصابين به 3 ملايين، في حين تخطى تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز الـ200 ألف.


وتعد الولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الوباء، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، إذ إنها تضم لوحدها ثلث الإصابات وربع الوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم.

وسجلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد عربيا ودوليا:

- أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

- إسرائيل: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 15946.

- فرنسا: ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 24 ألفا و376.

- المغرب: تسجيل وفاتين و102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 4423.

- روسيا: تشخيص إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بفيروس كورونا.

- تركيا تسجل 93 وفاة و2615 إصابة جديدة بالفيروس.

- وزارة الصحة المصرية: 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة، وارتفاع عدد المتعافين إلى 1381.

- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 158 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات.

- وزارة الصحة الإماراتية: 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 100 حالة شفاء جديدة.

- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 2348 وعدد الوفيات 10.

- وزير الصحة الكويتي: تعافي 150 من المصابين بفيروس كورونا لترتفع حالات التعافي إلى 1539.

- وزارة الصحة الكويتية: 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 4024.

- اليمن يعلن تسجيل اول حالتي وفاة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة اللبنانية: 3 إصابات بفيروس كورونا من ضمن المواطنين القادمين من الخارج.

- 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق.

- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 6028.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران يتجاوز 94 ألفا.


- ألمانيا تعلن عن 1478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و173 وفاة، ليصبح مجموع الإصابات 159119 وإجمالي الوفيات 6288.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 213 ألفا و 435 مصابا، فيما سجلت 268 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

- روسيا تعلن تسجيل 101 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- روسيا تعلن تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 106498.

- الهند تسجل 67 حالة وفاة وأكثر من 1700 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

- تايلاند تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2954.

- سجلت الصين أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، الخميس، انخفاضا من 22 حالة في اليوم السابق، ولا وفيات.

- أكثر من مليون متعاف من فيروس كورونا حول العالم من ضمن نحو 3 ملايين و220 ألف مصاب

- جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تسجل اكثر من 2500 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

 

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