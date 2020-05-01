بالفيديو - العمل من المنزل! .. ظهرت صديقته العارية بالصدفة خلال بث مباشر

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تعرض الصحفي الإسباني ألفونسو ميرلوس لموقف لا يحسد عليه وأصبح حديث الصحافة الإسبانية بعد ظهور سيدة عارية خلال بث مباشر كان يقوم به من منزله خلال الحجر المفروض للحد من انتشار كورونا.

وخلال حديث ميرلوس مع أحد ضيوفه في بث مباشر عبر الانترنت ظهرت خلفه سيدة عارية. وبدت الصدمة على وجه الضيف من ما رأت عيناه.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر عناوين الصحافة الإسبانية.

وأكدت العديد من التقارير أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي أليكسا ريفاز، الصحفية السابقة في صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية واسعة الانتشار وتعمل حاليا مع شبكة "Grupo Mediaset"، وليست زوجة ميرلوس، مارتا لوبيز.

وذكرت بعض التقارير أن ميرلوس وزوجته لوبيز يعيشان منفصلين في الآونة الأخيرة بسبب خيانة الصحفي لزوجته مع فتاتين.

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