ألمانيا تحظر "حزب الله".. وتصنفه إرهابيا

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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا.

وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على "تويتر" أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتحدث المسؤول الألماني عن تدابير اتخذتها السلطات في عدد من الولايات الاتحادية بهذا الشأن منذ ساعات الصباح الباكر.

وباتت عملية حظر حزب الله على أجندة الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، لا سيما بعد تقارير تحدثت عن زيادة نشاط أفراد في البلاد.

وبدأ البرلمان الألماني منذ أشهر بمناقشة عملية حظر حزب الله، بجناحيها العسكري والسياسي.

وكانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي حددتا في السابق ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله بأنه كيان إرهابي، بينما سمحت لجناحه "السياسي" بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد ونشر أيديولوجيات إرهابية في أوروبا.