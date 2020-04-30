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خبران إيجابيان عن "كورونا"

30
APRIL
2020
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ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليون، بحسب معطيات حديثة، فيما لم تسجل كوريا الجنوبية أي إصابات للمرة الأولى منذ انطلاق الأزمة.

وأظهرت معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا، اليوم الخميس،أن مليون و353 مصابا بالعالم تعافوا من الوباء.

وبحسب الموقع، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المسجلة أكثر عدد من المتعافين بـ147 ألفا و411، تلتها إسبانيا بـ132 ألفا و929، وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بـ12 ألفا و400.

في غضون ذلك، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل اليوم الخميس أي إصابات محلية جديدة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير.

وأعلنت المراكز الكورية عن رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.

وارتفع عدد الوفيات إلى 247 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وإجمالا أصيب بالوباء في العالم إلى حدود أمس الأربعاء، 3 ملايين و220 ألفا و268 شخصا بفيروس كورونا، وتوفي 228 ألفا و224 شخصا.

روسيا اليوم
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