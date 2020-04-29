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4 مصابين بحادثة "طعن جماعي" قرب فرانكفورت

29
APRIL
2020
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قالت الشرطة الألمانية، الأربعاء، إن 4 أشخاص أصيبوا في حادثة طعن بمدينة هاناو، مساء الثلاثاء، وإنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهم.
وأضافت الشرطة الألمانية أن ما يتراوح بين خمسة وسبعة رجال هاجموا المارة بالسكاكين، على ما أوردت وكالة "رويترز".
 
وقالت إن المصابين ليسوا في حالة حرجة تهدد حياتهم.
 
وذكرت الشرطة في بيان أن 4 أشخاص نُقلوا إلى مركز طبي في هاناو القريبة من مدينة فرانكفورت بغرب ألمانيا بعد إصابتهم بجروح من جراء الطعن.
 
وأضافت أن أحد المشتبه فيهما يبلغ من العمر 23 عاما، والآخر 29 عاما.
 
وقال متحدث باسم الشرطة إن الدافع وراء الهجوم لا يزال غير واضح، لكنه أضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادثة لها علاقة بمقتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في المدينة في فبراير الماضي برصاص مسلح.
 
وكان المسلح يبلغ من العمر 43 عاما ويتبنى أفكارا عنصرية تجاه المهاجرين، وقتل ضحاياه بالرصاص في مقاه ذات طابع شرقي (يقدم الشيشة) بالمدينة قبل أن يقتل نفسه وأمه في هجوم كان له وقع الصدمة في ألمانيا.
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