ترامب يفاخر ويقدم تفسيرا وحيدا لسبب تسجيل مليون إصابة بكورونا في أمريكا

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قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفسيرا لسبب تسجيل أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في بلاده.

وكتب ترامب عبر "تويتر" أمس الثلاثاء: "السبب الوحيد لإعلان الولايات المتحدة عن مليون حالة لفيروس كورونا هو أن اختباراتنا أفضل بكثير من أي دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "البلدان الأخرى متأخرة جدا في الفحوص، وبالتالي تظهر حالات أقل بكثير!".

وتخطى عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة عتبة المليون أمس الثلاثاء وبلغ حتى اللحظة أكثر من مليون و12 ألف حالة. ونفذت الولايات المتحدة حتى الآن نحو 5 ملايين و800 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.