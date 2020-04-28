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المكسيك تسجل 852 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة

28
APRIL
2020
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أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين عن 852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و83 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 15529 حالة والوفيات إلى 1434.
 
وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات بالفيروس أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.
 
من جانب آخر، أخلت السلطات المكسيكية بشكل شبه كامل الملاجئ الحكومية، التي كانت تأوي مهاجرين، لاحتواء انتشار جائحة فيروس كورونا، وأعادت معظم نزلائها إلى أوطانهم.
 
وقال المعهد الوطني للهجرة في بيان له أمس الأحد، إنه منذ 21 مارس تم إخلاء 65 مرفقا للمهاجرين، كانت تؤوي 3759 شخصا التزاما بإرشادات الصحة والسلامة.
 
وقال مسؤول في مجال الهجرة طلب عدم نشر اسمه، إن الغالبية العظمى ممن تمت إعادتهم إلى بلادهم، مهاجرون احتجزتهم السلطات بسبب وجودهم في المكسيك بشكل غير قانوني، مضيفا أن بعضهم لم يعد يريد البقاء في الملاجئ بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا.
روسيا اليوم
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