اليونان: الاعلان عن إجراءات رفع حظر التجول يوم غد الثلاثاء

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من المرتقب ان يعلن رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس يوم غد الثلاثاء عن القرارات النهائية المتعلقة برفع حظر التجول المشروط من جراء وباء فيروس كورونا المستجد .



وسيمتد رفع الحظر على ثلاث مراحل على ان تبدأ المرحلة الاولى بتاريخ 4 مايو ايار وتشمل فتح ابواب المحلات التجارية الصغيرة. ومن المنتظر ان تنطلق في منتصف شهر مايو ايار المرحلة الثانية، فيما تبدأ المرحلة الثالثة التي تشمل القطاع السياحي في منتصف شهر يونيو حزيران، وكل هذا يتوقف على البيانات الخاصة بمستوى تفشي الوباء.



وعلم ان رفع حظر التجول سوف يكون في المرحلة الاولى في المحافظات وضواحيها. وصرح وزير البنية التحية والمواصلات كوستاس كرامنليس انه من المحتمل ان يتم الإعلان عن تغيير مواعيد بدء العمل الصباحي للموظفين والعمال بهدف تفادي الازدحام .