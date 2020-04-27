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مسؤول أميركي: كورونا "سيثير الرعب" في الشهرين المقبلين

27
APRIL
2020
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تستعد ولايات أميركية أخرى لرفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى 16 في المئة أو أكثر.

وأشار المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت للصحفيين إلى أنه من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أكثر في أبريل.

وقال هاسيت: "أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين"، مضيفا "سترون أعدادا أسوا من أي شيء رأيناه من قبل".

ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورنا شديد العدوى والذي قتل ما يقرب من 54 ألف أميركي حتى الآن.

وسوف تنضم ولايات كولورادو ومسيسيبي ومينيسوتا ومونتانا وتينيسي إلى ولايات أخرى في تجربة إعادة فتح الاقتصاد في كل منها دون إجراء الفحوص.

واتخذت جورجيا وأوكلاهوما وألاسكا خطوات لإعادة فتح اقتصاداتها بعد شهر من إجراءات الإغلاق التي أمرت بها الحكومة.

وتسببت هذه القيود غير المسبوقة في أن يطلب عدد قياسي من الأميركيين بلغ 26.5 مليون شخص إعانات بطالة منذ منتصف مارس.

وفي ظل احتجاجات متفرقة في مختلف أنحاء البلاد تطالب بإنهاء العمل بأوامر البقاء في البيوت، قالت تينيسي إنها ستسمح بفتح المطاعم الاثنين، كما سينتهي العمل بتلك الأوامر في مسيسيبي في نفس اليوم.

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