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"عداد الوفيات" بأميركا لا يتوقف.. كورونا يحصد المزيد

27
APRIL
2020
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سجّلت الولايات المتحدة 1330 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق أرقام نشرتها مساء الأحد جامعة جونز هوبكنز.


ويبلغ عدد الوفيّات في الولايات المتحدة 54841، فضلا عن وجود 964937 إصابة مؤكّدة بالفيروس، حسب إحصاءات الجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرا.

وكان عدد الوفيّات الذي سُجّل في البلاد يوم الجمعة (1258) الأدنى منذ نحو 3 أسابيع.

ووقّع الرئيس دونالد ترامب خطة مساعدة جديدة تبلغ قيمتها نحو 500 مليار دولار للتخفيف من أعباء الشركات والمستشفيات.

من جانب آخر، قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض إن إغلاق الاقتصاد الأميركي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 بالمئة أو أكثر هذا الشهر وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وذكر كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة "أيه.بي.سي" التلفزيونية أن "الوضع خطير في حقيقة الأمر".

وأضاف "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير في الثلاثينات".

وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الأميركي إذ أغلقت شركات وتسببت في ارتفاع معدل البطالة.

 

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