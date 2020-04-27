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كورونا يضرب ألمانيا بقوة..

27
APRIL
2020
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1018 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 155193.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة بالفيروس 110 حالات ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5750 حالة.

وحذرت ألمانيا، الأحد، من الإسراع بإعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، مشيرة إلى أن منتجعا أوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا إلى كثير من السياح الألمان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة".

وأشار ماس إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع "إيشغل" النمساوي للتزلج، حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.

وتابع قائلا: "لقد شهدنا بالفعل ما يمكن أن تفعله العدوى الجماعية في منتجع عطلات مزدحم في الدول التي أتى منها السياح. لا يجب أن يتكرر ذلك".

وأوضح المسؤول الألماني أن أوروبا بحاجة للاتفاق على معايير مشتركة لعودة حرية التنقل والسفر "في أسرع وقت ممكن، لكن بكل المسؤولية التي تقتضيها الضرورة".

واختتم حديثه قائلا: "لا يجب علينا أن نترك النجاحات التي حققناها بعد عناء في الأسابيع القليلة الماضية تذهب هباء"، مشيرا أن التعجل قد يؤدي إلى فرض قيود على السفر لفترات أطول بكثير.

 

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