الحكم بالشنق مباشرة.. لماذا يمنع رش الملح على السكك الحديدية في أميركا؟

قد يبدو الأمر غريبا بعض الشيء ولكن بالفعل هناك قانون يمنع من رش الملح على السكك الحديدية في أمريكا، بل هناك عقوبة قاسية لمن يقوم بهذا الفعل.

الحديث يدور عن ولاية ألاباما، حيث يوجد على طول السكة الحديدية أعمدة لتنفيذ الحكم، وفي حال ألقى الشريف القبض على المخالفين، وفقا للقانون، يتم شنقهم دون محاكمة أو فتح تحقيق، وفي حال لم يتم القبض عليهم من قبل الشريف، يتم شنقه عوضا عنهم.

والجدير بالذكر أن هذا القانون مازال ساري المفعول، ولكن تفتقر الولاية دائما إلى الأشخاص الذين يوافقون على العمل كشريف، مع العلم أن راتبه يصل إلى 20 ألف دولار.

ومن أجل سرقة القطار، يجب على السارقين أولا إيقافه، حيث وجد السارقون طريقة مبتكرة للإيقاف القطار بالكامل، وذلك وفق قناة "الورشة" التي تبث أخبارها عبر خدمة "ياندكس للأخبار".

ويشار إلى أنه في ولاية ألاباما يوجد الكثير من حيوان الموظ، والذي يحب تناول الملح لدرجة كبيرة. وعنا يقوم السارقون برش الملح على قضبان السكك الحديدية الأمر الذي يؤدي إلى توقف القطار منعا من الاصطدام بهم، وفي هذه اللحظة يقوم اللصوص بسرقة القطار ويفرون من مكان الحادثة.