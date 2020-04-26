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البيت الأبيض يبحث تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية

26
APRIL
2020
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قالت "وول ستريت جورنال" و "بوليتيكو" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس ازار.

 

وقالت مصادر مطلعة إن من بين الأسماء المدرجة في القائمة لتحل محل الوزير إزار ، منسقة البيت الأبيض لفيروس كورونا ديبورا بيركس ، ورئيسة الرعاية الطبية "مديكير"سيما فيرما ونائب وزير الصحة والخدمات الصحية إريك هارجان.


يأتي ذلك بعد تقارير عن حالة التحبط التي أصابت القطاع الصحي في التعامل مع كورونا والتقارير الصحفية التي أظهرته يحث الرئيس ترامب على خطوات لمواجهة الفيروس في الوقت الذي قدم ترامب على أنه يتجاهل التحذيرات.

من جانب آخر الرئيس ترامب لن يعقد المؤتمر الصحفي غدا لمتابعة فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.


وتعرض ترامب للكثير من الانتقادات بسبب اقتراحه باستخدام المطهرات في علاج كورونا واشتباكه مع الصحفيين، وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن مقربين من الرئيس ترامب طالبوه باقتصار ظهوره على إعلان انجازات او التحدث لبضع دقائق حتى لايؤثر ذلك على صورته.

روسيا اليوم
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