المخابرات التركية تنقل دفعة جديدة من المسلحين السوريين إلى ليبيا

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نقل "المرصد السوري المعارض" عن مصادر له إن المخابرات التركية بدأت بنقل دفعات من مسلحي فصائل "الحيش الحر" من منطقة تل أبيض السورية باتجاه الأراضي التركية، تمهيداً لنقلهم إلى ليبيا.



ووفقاً لـ "المصادر" فإن المخابرات التركية طلبت من مسؤولي ما يسمى "الجيش الوطني _الجيش الحر" رفع لوائح جديدة تضم أسماء مئات المسلحين لإرسالهم إلى ليبيا للقتال هناك، بدوره "الجيش الوطني" أوعز لفصائله بذلك، وعلى إثره قدمت فصائل عدة قوائم بأسماء فاقت الـ 2200 اسم حتى اللحظة، على رأسها "أحرار الشرقية وجيش الشرقية والسلطان مراد" وفصائل أخرى.