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رد شركات التعقيم على إقتراح ترامب بحقن حقن مصابي ​فيروس كورونا​ ب..المعقمات!

25
APRIL
2020
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علقت شركة "ريكيت بينكيزر" الأميركية التي تنتج معقمات ومنتجات عالمية مثل "ديتول" و"ليسول"، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول احتمالية نجاح حقن مصابي فيروس كورونا بالمعقمات، والتي كان هو ذاته أعلن أنها كانت "ساخرة".

ونقل موقع " سي إن إن عربية"، عن شركة ريكيت بينكيزر " Reckitt Benckiser " التي تنتج معقمات ومطهرات ومنتجات عالمية مثل "ديتول" و"ليسول"، تحذيرها من استخدام هذه المنتجات كتعليق على تصريحات ترامب حول احتمال نجاح حقنها في مصابي كورونا في العلاج.

وأصدرت الشركة بيانا يحذر من أي استهلاك لمنتجاتها التعقيمية قائلة إنه يأتي عقب "تكهنات برزت مؤخرا ونشاط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول تعليق حول تصريحاته السابقة بشأن حقن مصابي كورونا بمطهرات. وقال ترامب في تصريحات تلفزيونية إن تصريحاته السابقة بشأن حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد بمطهرات، تم إخراجها من سياقها. وتابع قائلا "تعليقاتي كانت مجرد تصريحات ساخرة، ولكن بعض وسائل الإعلام تحاول دوما إخراج تصريحاتي من سياقها".

وكان البيت الأبيض قد وجه اتهاما لوسائل الإعلام بتحريف تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حول إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

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