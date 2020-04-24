تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في اليونان

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الجمعة ، عن تسجيل خمس 5 حالات وفاة جديدة في اليونان خلال آل 24 الساعة الماضية بسبب الاصابة بفيروس كورونا ، مما رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه 130 شخصا، وهم 34 سيدة و96 رجلا ويعاني 90.1% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 74 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 27 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2490 مصابا، ومنهم 580 شخصا اصيبوا بها في الخارج و1160 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 48 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 15 سيدة، ومعدل العمر 67 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 60 شخصا من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 61407 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.