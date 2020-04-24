الصين تواصل التعافي بحصيلة "منخفضة للغاية" لكورونا

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أعلنت الصين عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في برها الرئيسي، حتى نهاية يوم 23 أبريل، انخفاضا من 10 حالات مسجلة قبل يوم، ليصل إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد 19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، الجمعة، إن اثنتين من الحالات الجديدة قدمتا من الخارج، مقابل 6 حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس من دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة، إلى 34 حالة، من 27 في اليوم السابق.

وظل إجمالي حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من وباء كورونا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات من شأنها تخفيف القيود التي فرضتها على السكان سابقا.